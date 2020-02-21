Зеленский о Новых Санжарах: Казалось, что мы – Европа эпохи средневековья

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о событиях в Новых Санжарах, где местные жители перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицией, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя.

Источник: Зеленский во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Прямая речь: "В первую очередь я хочу поздравить как президент всех украинцев, которые вернулись на родину вчера из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома.

Но, знаете, честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина это Европа, так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди ... ".

Детали: Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время появится стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления.

Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Напомним:

Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских. В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.

По состоянию на 21 февраля, 23 задержанных - отпустили, 5 правоохранителей находятся в больнице, еще 4-х отпустили домой.

Украинка, которую поместили на обсервацию, опубликовала видео условий, в которые их поселили в "Новых Санжарах". По словам девушки, двери комнаты без замка, в комнатах старая мебель, а душ ударил ее током.

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