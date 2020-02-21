Президент України Володимир Зеленський пожартував про події у Нових Санжарах, де місцеві мешканці перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцією, щоб не пустити евакуйованих з Уханя.

Джерело: Зеленський під час виступу на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

Пряма мова: "В першу чергу я хочу привітати як президент всіх українців, які повернулись на батьківщину вчора з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров’я та віримо що уже найближчими тижнями вони будуть вдома.

Але, знаєте, чесно кажучи, ми постійно кажемо, що Україна це Європа, так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалось, що ми Європа епохи середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати, що ми всі з вами люди…".

Деталі: Зеленський висловив надію, що найближчим часом з’явиться стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення.

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Нагадаємо:

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.

Станом на 21 лютого, 23 затриманих - відпустили, 5 правоохоронців знаходяться у лікарні, ще 4-х відпустили додому.

Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.

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