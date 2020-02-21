Новые Санжары: Полтавский облсовет провалил обращение к Зеленскому

Полтавский облсовет на внеочередной сессии, связанной с событиями в Новых Санжарах, не смогла принять обращение к Кабмину о выделении средств на достройку в тубдиспансере карантинных боксов.

Источник: Кременчуцька газета, 0532.ua

Детали: На внеочередной сессии Полтавского облсовета, которая рассматривала вопрос о ситуации с размещением в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" граждан, эвакуированных из Ухани, депутаты выразили недовольство тем, как власти страны заранее информировала власти региона об эвакуации из Китая украинцев.

Депутаты считают, что для размещения эвакуированных необходимо иметь спецучреждения. Среди претензий звучали высказывания, что санаторий "Новые Санжары" не был неподготовлен к прибытию эвакуированных людей.

Председатель облсовета Александр Биленький предлагал внести в обращение к Президенту и Кабмину строку о выделении 300 млн грн на достройку тубдиспансера с карантинными зонами.

Однако окончательно решение принято не было, потому что несколько депутатов хотели чтобы в решении было сказано о неудовлетворительной работе Кабмина в вопросе эвакуации украинцев из Китая и просьбе к Президенту принять соответствующие кадровые решения.

Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Напомним:

Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских. В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.

По состоянию на 21 февраля, 23 задержанных - отпустили, 5 правоохранителей находятся в больнице, еще 4-х отпустили домой.

Украинка, которую поместили на обсервацию, опубликовала видео условий, в которые их поселили в "Новых Санжарах". По словам девушки, двери комнаты без замка, в комнатах старая мебель, а душ ударил ее током.

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