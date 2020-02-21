Нові Санжари: Полтавська облрада провалила звернення до Зеленського

Полтавська облрада на позачерговій сесії, пов’язаній з подіями у Нових Санжарах, не змогла прийняти звернення до Кабміну про виділення коштів на добудову у тубдиспансері карантинних боксів.

Джерело: Кременчуцька газета, 0532.ua

Деталі: На позачерговій сесії Полтавської облради, яка розглядала питання про ситуацію з розміщенням в медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" громадян, евакуйованих із Уханя, депутати висловили незадоволення тим, як влада країни заздалегідь інформувала владу регіону про евакуацію з Китаю українців.

Депутати вважають, що для розміщення евакуйованих необхідно мати спецзаклади. Серед претензій лунали вислови, що санаторій "Нові Санжари" не був непідготовлений до прибуття евакуйованих людей.

Голова облради Олександр Біленький пропонував внести у звернення до Президента та Кабміну рядок про виділення 300 млн грн на добудову тубдиспансера з карантинними зонами.

Проте остаточно рішення прийнято не було, бо декілька депутатів хотіли щоб в рішенні було сказано про незадовільну роботу Кабміну в питанні евакуації українців з Китаю і прохання до Президента прийняти відповідні кадрові рішення.

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

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Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Нагадаємо:

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.

Станом на 21 лютого, 23 затриманих - відпустили, 5 правоохоронців знаходяться у лікарні, ще 4-х відпустили додому.

Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.

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