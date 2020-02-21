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Полиция завела 5 дел по событиями в Новых Санжарах: проверят авто и разлив алкоголя

Пятница, 21 февраля 2020, 15:06
Полиция завела 5 дел по событиями в Новых Санжарах: проверят авто и разлив алкоголя

Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах 20 февраля, где местные жители протестовали против обсервации эвакуированных из Китая граждан.

Источник: заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Открыто 5 уголовных производств. Полиция устанавливает всех причастных к вчерашним событиям, в результате которых произошло нарушение общественного порядка, и 9 полицейских получили травмы различной степени тяжести".

Детали: Уголовные производства открыты по статьям: 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, №293 "Групповое нарушение общественного порядка; 294 "Массовые беспорядки"; ч.2 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан, соединенные с насилием, обманом или угрозами"; ч.2 в 345 через ст. 15 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа как покушение на преступление".

Кроме этого Тракало отметил, что полиция будет проверять устанавливать лиц, чьи транспортные средства на номерных знаках других регионов было замечены на месте событий.

Национальной полицией в рамках досудебного расследования также устанавливаются и проверяется информация об организованном подвозе и разливе алкогольных напитков.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев.
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских
  • Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Валентина Романенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019Полтавская область
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