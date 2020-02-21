Полиция завела 5 дел по событиями в Новых Санжарах: проверят авто и разлив алкоголя

Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах 20 февраля, где местные жители протестовали против обсервации эвакуированных из Китая граждан.

Источник: заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Открыто 5 уголовных производств. Полиция устанавливает всех причастных к вчерашним событиям, в результате которых произошло нарушение общественного порядка, и 9 полицейских получили травмы различной степени тяжести".

Детали: Уголовные производства открыты по статьям: 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, №293 "Групповое нарушение общественного порядка; 294 "Массовые беспорядки"; ч.2 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан, соединенные с насилием, обманом или угрозами"; ч.2 в 345 через ст. 15 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа как покушение на преступление".

Кроме этого Тракало отметил, что полиция будет проверять устанавливать лиц, чьи транспортные средства на номерных знаках других регионов было замечены на месте событий.

Национальной полицией в рамках досудебного расследования также устанавливаются и проверяется информация об организованном подвозе и разливе алкогольных напитков.

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