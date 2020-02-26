Новые Санжары: после проведения тестов у эвакуированных коронавирус не нашли - штаб

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Среда, 26 февраля 2020, 18:49

После проведения 48 тестов на новый коронавирус у людей, находящихся в санатории в Новых Санжарах, инфицированных не выявлено.

Источник: Департамент коммуникаций секретариата кабинета министров Украины

Прямая речь участника оперативного штаба Антона Турупалова: "Мы получили первые результаты анализов: все 48 проб оказались отрицательными. Сейчас мы точно знаем, у этих людей нет коронавируса".

Детали: По информации оперативного штаба в Новых Санжарах, вторую часть результатов медики ожидают получить в четверг, 27 февраля.

Персонал, обслуживающий санаторий в Новых Санжарах будет проходить тест на выявление вируса с 28 февраля.

Турупалов заявил, что Полтавская область, как и другие регионы Украины, полностью готова оперативно реагировать на случаи инфекционных заболеваний на новый коронавирус.

Что было раньше:

  • Народный депутат Александра Устинова заявила, что Украина собирается тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук призвал не поддаваться панике из-за распространения коронавирус и верить только официальной информации.
  • Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в эвакуированных из Китая граждан за половину времени обсервации не выявили симптомов болезни.

Украинская правда
Темы: Новые Санжары коронавирус


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