В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-2019.

Источник: AFP, The New York Times со ссылкой на чиновников Министерства здравоохранения, Daily Mail

Детали: Случай смерти от коронавируса зарегистрирован в штате Вашингтон, в округе Кинг недалеко от г.Сиэтл.

Официальные лица в округе Кинг заявили о двух новых выявленных случаях заражения, один из которых - летальный.

Подробностей о новом случаях заражения в штате Вашингтоне, в том числе о возрасте пациента и его предыдущих проблемах со здоровьем, не сообщается. Известно, что погибший от COVID-2019 - мужчина.

Дословно: "Смерть наступила в результате одного из выявленных случаев инфицирования в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния, свидетельствующих о местном распространении вируса".

Детали: По сообщению местных властей, более ранние случаи инфицировния коронавирусом были выявлены в Северной Калифорнии у пожилой женщины с хроническими заболеваниями, у ученика старшей школы в г.Эверетт, штат Вашингтон и сотрудника в одной из школ Портленда, штат Орегон. Известно, что за последнее время они не выезжали за границу и не имели какой-либо тесного контакта с путешественниками или инфицированными.

Ранее сообщалось о помещении на военные базы в Калифорнии и Техасе на карантин трех человек, эвакуированных из Уханя, а также 14 человек, вернувшихся из Китая и 42 граждан США - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.