Украинка получила приз за лучшую режиссуру на фестивале в США
313 просмотров
Понедельник, 3 февраля 2020, 01:08
Украинский режиссер Ирина Целик получила приз за лучшую режиссеру на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".
Источник: сайт фестиваля "Сандэнс"
Детали: Наградой отметили ее документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".
Фильм Ирины Целик рассказывает о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где боевые действия продолжаются уже шестой год.
Прямая речь кинокритика Эрика Хайнса: "Для фильммейкера, практикующий элегантное чувство сдержанности".
Николай Донев, УП
powered by lun.ua