Украинка получила приз за лучшую режиссуру на фестивале в США

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Понедельник, 3 февраля 2020, 01:08

Украинский режиссер Ирина Целик получила приз за лучшую режиссеру на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Источник: сайт фестиваля "Сандэнс"

Детали: Наградой отметили ее документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Фильм Ирины Целик рассказывает о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где боевые действия продолжаются уже шестой год.

Прямая речь кинокритика Эрика Хайнса: "Для фильммейкера, практикующий элегантное чувство сдержанности".

Николай Донев, УП
Темы: США кино


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