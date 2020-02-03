Украинка получила приз за лучшую режиссуру на фестивале в США

Украинский режиссер Ирина Целик получила приз за лучшую режиссеру на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Источник: сайт фестиваля "Сандэнс"

Детали: Наградой отметили ее документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Фильм Ирины Целик рассказывает о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где боевые действия продолжаются уже шестой год.

Прямая речь кинокритика Эрика Хайнса: "Для фильммейкера, практикующий элегантное чувство сдержанности".