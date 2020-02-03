МОН хочет дистанционно обучать студентов из Китая, оставшихся дома из-за коронавируса

Министерство образования и науки предложило учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая, которые не могут быть в Украине в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

Источник: письмо МОН руководителям учреждения высшего образования

Прямая речь Анны Новосад: "Использование дистанционных технологий - лучший вариант для данной ситуации. Таким образом каждый студент, который физически не может сейчас находиться в Украине в связи с этой ситуацией, получит возможность продолжить обучение в нормальном ритме без перезачетов и переслушивания предметов".

Детали: Украинские ВУЗы должны довести до сведения студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии об этой возможности до 10 февраля.

Ведомство, в свою очередь, выполнило рекомендации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Напомним: