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МОН хочет дистанционно обучать студентов из Китая, оставшихся дома из-за коронавируса

Понедельник, 3 февраля 2020, 19:18
МОН хочет дистанционно обучать студентов из Китая, оставшихся дома из-за коронавируса

Министерство образования и науки предложило учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая, которые не могут быть в Украине в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

Источник: письмо МОН руководителям учреждения высшего образования

Прямая речь Анны Новосад: "Использование дистанционных технологий - лучший вариант для данной ситуации. Таким образом каждый студент, который физически не может сейчас находиться в Украине в связи с этой ситуацией, получит возможность продолжить обучение в нормальном ритме без перезачетов и переслушивания предметов".

Детали: Украинские ВУЗы должны довести до сведения студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии об этой возможности до 10 февраля.

Ведомство, в свою очередь, выполнило рекомендации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

 

Напомним:

  • По состоянию на 3 февраля в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных.
  • Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции.

Украинская правда
Темы: МинобразованиякоронавирусКитайУкраина
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