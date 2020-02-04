Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому
Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.
Источник: постановление суда от 30 января
Дословно из решения суда: "Суд постановил: Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами".
Детали: Суд завернул иск Трубы, поскольку в нем были объединены исковые требования, часть которых (иск к президенту, – ред.) подсудна Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, а другая (иск к ГБР) – Окружному административному суду города Киева.
В постановлении указано, что возвращение искового заявления не лишает истца права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.
Также отмечается, что решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после ее пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.
"Украинская правда" обратилась к адвокату Василию Медведю с вопросом, будут ли они подавать новые иски относительно увольнения Трубы с занимаемой должности. Он обещал предоставить информацию позже.
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Предыстория:
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой о создании в ГБР управления по расследованию дел Майдана и переводе туда следователей из ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. директора бюро нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
- Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.
- 28 января Труба заявил, что оспаривает свое увольнение с должности в суде.