Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому

Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Источник: постановление суда от 30 января

Дословно из решения суда: "Суд постановил: Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами".

Детали: Суд завернул иск Трубы, поскольку в нем были объединены исковые требования, часть которых подсудна Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, а другая (иск к ГБР) – Окружному административному суду города Киева.

В постановлении указано, что возвращение искового заявления не лишает истца права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Также отмечается, что решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после ее пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.