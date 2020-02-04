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Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому

Вторник, 4 февраля 2020, 12:06
Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому

Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Источник: постановление суда от 30 января

Дословно из решения суда: "Суд постановил: Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами".

Детали: Суд завернул иск Трубы, поскольку в нем были объединены исковые требования, часть которых (иск к президенту, – ред.) подсудна Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, а другая (иск к ГБР) – Окружному административному суду города Киева.

В постановлении указано, что возвращение искового заявления не лишает истца права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Также отмечается, что решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после ее пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.   

"Украинская правда" обратилась к адвокату Василию Медведю с вопросом, будут ли они подавать новые иски относительно увольнения Трубы с занимаемой должности. Он обещал предоставить информацию позже.

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Предыстория

  • 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой о создании в ГБР управления по расследованию дел Майдана и переводе туда следователей из ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. директора бюро нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.
  • 28 января Труба заявил, что оспаривает свое увольнение с должности в суде.

Украинская правда

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Темы: ТрубаЗеленскийувольнениеГБР
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