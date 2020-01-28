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Труба пошел обжаловать увольнение из ГБР в Верховный Суд

Вторник, 28 января 2020, 09:17
Труба пошел обжаловать увольнение из ГБР в Верховный Суд

Роман Труба оспаривает свое увольнение с должности директора Государственного бюро расследований.

Источник: сообщение Трубы

Прямая речь: "Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение.

На данный момент ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

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Предыстория

  • 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой о создании в ГБР управления по расследованию дел Майдана и переводе туда следователей из ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.
  • 20 января 2020 года Ирина Венедиктова заявила, что подписала приказы о назначении заместителей директора ГБР. Одним из них стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.
  • Чтобы избежать нареканий за конфликт интересов, Бабикова решили не допускать к делам Майдана.

Украинская правда

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Темы: ТрубаГБРсуд
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