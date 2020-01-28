Труба пошел обжаловать увольнение из ГБР в Верховный Суд
Роман Труба оспаривает свое увольнение с должности директора Государственного бюро расследований.
Источник: сообщение Трубы
Прямая речь: "Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.
Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение.
На данный момент ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".
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Предыстория:
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
- Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.