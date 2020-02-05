Гончарук сообщил о создании инвестиционного атласа
Среда, 5 февраля 2020, 00:02
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций.
Источник: пресс служба президента
Детали: На совещании с участием президента, представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.
Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили о "инвестиционную няню".
Президент Владимир Зеленский поставил Кабинета Министров задача до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня".
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
- Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
- Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.
Николай Донев, УП