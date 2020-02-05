Гончарук сообщил о создании инвестиционного атласа

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций.

Источник: пресс служба президента

Детали: На совещании с участием президента, представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили о "инвестиционную няню".

Президент Владимир Зеленский поставил Кабинета Министров задача до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня".

Напомним: