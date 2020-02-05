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Гончарук сообщил о создании инвестиционного атласа

Среда, 5 февраля 2020, 00:02
Гончарук сообщил о создании инвестиционного атласа

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций.

Источник: пресс служба президента

Детали: На совещании с участием президента, представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили о "инвестиционную няню".

Президент Владимир Зеленский поставил Кабинета Министров задача до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня".

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
  • Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
  • Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Николай Донев, УП
Темы: ЗеленскийГончарукМинфин
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