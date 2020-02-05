Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про створення інвестиційного атласу і Офісу підтримки інвестицій.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: На нараді за участю президента, представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і Офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними та вітчизняними інвесторами.

Він додав, що до уряду вже звернулися українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 млн доларів США та попросили про "інвестиційну няню".

Президент Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "Інвестиційна няня".

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