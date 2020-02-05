Гончарук повідомив про створення інвестиційного атласу
Середа, 5 лютого 2020, 00:02
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про створення інвестиційного атласу і Офісу підтримки інвестицій.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: На нараді за участю президента, представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і Офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними та вітчизняними інвесторами.
Він додав, що до уряду вже звернулися українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 млн доларів США та попросили про "інвестиційну няню".
Президент Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "Інвестиційна няня".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
- Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.
Микола Донєв, УП