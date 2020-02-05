Федину вызывают в ГБР для вручения подозрения

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Среда, 5 февраля 2020, 10:45

Народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину вызывают на 6 февраля в Государственное бюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По поручению генерального прокурора 3 февраля следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия – вручения письменного уведомления о подозрении".

Детали: В ОГП добавили, что повестка о вызове направлена ​​по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

Но "для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове" эту информацию решили дополнительно опубликовать и на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Темы: Офис генпрокурора Федина ГБР


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