Федина о подозрении: Кнопкодавство – похвально, изнасилование – законно

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Вторник, 26 ноября 2019, 14:18

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

Источник: пост Федины в Facebook

Прямая речь: "Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме зеленского (орфография сохранена, – УП).

Давление на силовые органы – законно, изнасилование – законно, участие в анти майданах – похвально, преследования и пренебрежение к военным – законно, зачистка дел Майдана – законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, защита государства и собственное мнение – преступление!".

Детали: Федина не упоминала в своем посте подготовки для нее сообщения о подозрении, но по содержанию ее сообщение понятно, что это является реакцией на просьбу ГБР снять с Федины неприкосновенность.

Нардеп также обратилась к гражданам, отметив: "Вам решать, в каком государстве жить".

Украинская правда
Темы: Европейская солидарность Верховная Рада Зеленский


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