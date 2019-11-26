Федина о подозрении: Кнопкодавство – похвально, изнасилование – законно

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

Источник: пост Федины в Facebook

Прямая речь: "Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме зеленского (орфография сохранена, – УП).

Давление на силовые органы – законно, изнасилование – законно, участие в анти майданах – похвально, преследования и пренебрежение к военным – законно, зачистка дел Майдана – законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, защита государства и собственное мнение – преступление!".

Детали: Федина не упоминала в своем посте подготовки для нее сообщения о подозрении, но по содержанию ее сообщение понятно, что это является реакцией на просьбу ГБР снять с Федины неприкосновенность.

Нардеп также обратилась к гражданам, отметив: "Вам решать, в каком государстве жить".