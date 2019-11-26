Федина о подозрении: Кнопкодавство – похвально, изнасилование – законно

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

Источник: пост Федины в Facebook

Прямая речь: "Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме зеленского (орфография сохранена, – УП).

Давление на силовые органы – законно, изнасилование – законно, участие в анти майданах – похвально, преследования и пренебрежение военными – законно, зачистка дел Майдана – законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, защита государства и собственное мнение – преступление!".

Детали: Федина не упоминала в своем посте подготовку для нее сообщения о подозрении, но из содержания ее заявления понятно, что оно является реакцией на просьбу ГБР снять с Федины неприкосновенность.

Нардеп также обратилась к гражданам, отметив: "Вам решать, в каком государстве жить".

Что было раньше: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Действия Федины квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

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