В ГПУ объяснили, почему завернули подозрение Зверобой и Федине

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Четверг, 26 декабря 2019, 23:50

Проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой вернули из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований для устранения недостатков.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "Генеральная прокуратура вернула в ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий".

Детали: В прокуратуре пишут, что по результатам обработки подозрения обнаружили ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса, законов "О статусе народного депутата Украины", "О регламенте Верховной Рады Украины".

Отмечается, что с 29 ноября 2019 года следователи ГБР не устранили недостатки и повторно подозрение в ГПУ для согласования не поступало.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" София Федины 26 ноября.

Действия Федины квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Сама нардеп отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
  • На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
  • Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко. 
  • Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину. 
  • ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
  • Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
  • Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Зеленский ГБР президент Федина


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