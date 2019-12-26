В ГПУ объяснили, почему завернули подозрение Зверобой и Федине

Проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой вернули из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований для устранения недостатков.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "Генеральная прокуратура вернула в ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий".

Детали: В прокуратуре пишут, что по результатам обработки подозрения обнаружили ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса, законов "О статусе народного депутата Украины", "О регламенте Верховной Рады Украины".

Отмечается, что с 29 ноября 2019 года следователи ГБР не устранили недостатки и повторно подозрение в ГПУ для согласования не поступало.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" София Федины 26 ноября.

Действия Федины квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Сама нардеп отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

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