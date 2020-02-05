Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для украинцев ослабили визовый режим с двумя странами

Среда, 5 февраля 2020, 10:43
Для украинцев ослабили визовый режим с двумя странами

Премьер Алексей Гончарук заявляет, что для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.

Источник: Гончарук в Telegram

Прямая речь: "Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз".

Детали: По словам Гончарука, это утверждено соответствующими протоколами между Кабмином и правительствами этих стран.

Ранее украинцы могли находиться без на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончарукбезвизМонголияАргентина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Гончарук
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: