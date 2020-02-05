Для украинцев ослабили визовый режим с двумя странами
Среда, 5 февраля 2020, 10:43
Премьер Алексей Гончарук заявляет, что для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.
Источник: Гончарук в Telegram
Прямая речь: "Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз".
Детали: По словам Гончарука, это утверждено соответствующими протоколами между Кабмином и правительствами этих стран.
Ранее украинцы могли находиться без на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года.
Украинская правда