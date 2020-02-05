Для украинцев ослабили визовый режим с двумя странами

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Среда, 5 февраля 2020, 11:43

Премьер Алексей Гончарук заявляет, что для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.

Источник: Гончарук в Telegram

Прямая речь: "Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз".

Детали: По словам Гончарука, это утверждено соответствующими протоколами между Кабмином и правительствами этих стран.

Ранее украинцы могли находиться без на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года.

Украинская правда
Темы: Гончарук безвиз Монголия


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