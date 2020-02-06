Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прослушка Гончарука: УГО сотрудничает с СБУ, чтобы снять с себя подозрения

Четверг, 6 февраля 2020, 15:39
Прослушка Гончарука: УГО сотрудничает с СБУ, чтобы снять с себя подозрения

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность своих военнослужащих к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: пресс-служба УГО

Прямая речь: "Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту".

Детали: УГО обратилось к СМИ с просьбой воздержаться от публикации "догадок и слухов" о причастности спецслужбы к прослушиванию чиновников.

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Аудиозапись прослушки, который опубликовал Дубинский, содержит доказательства того, что в его монтажа возможно причастен сотрудник "1+1" Евгений Куксин.

Обыски также проводились в УДО и в помещениях Кабмина.

Читайте также: "Оскар" для Зеленского и Гончарука, или Правительственный кризис в турборежиме

Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их.
  • Утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству.
  • В Офисе президента записали видео встречи Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, где глава государства заявил, что не хочет пока его отставки.
  • Позже Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: прослушкаУГОСБУГончарукДубинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
прослушка
Прокуратура просит три года условного заключения для Саркози по "делу о прослушке"
Коллаборант в Геническе хочет торговать горючим из Крыма, но боится за "бабло" – перехват
Активист Выговский обратился в СБУ: нашел у себя "прослушку"
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: