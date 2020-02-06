Прослушка Гончарука: УГО сотрудничает с СБУ, чтобы снять с себя подозрения

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Четверг, 6 февраля 2020, 16:39

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность своих военнослужащих к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: пресс-служба УГО

Прямая речь: "Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту".

Детали: УГО обратилось к СМИ с просьбой воздержаться от публикации "догадок и слухов" о причастности спецслужбы к прослушиванию чиновников.

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Аудиозапись прослушки, который опубликовал Дубинский, содержит доказательства того, что в его монтажа возможно причастен сотрудник "1+1" Евгений Куксин.

Обыски также проводились в УДО и в помещениях Кабмина.

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Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их.
  • Утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству.
  • В Офисе президента записали видео встречи Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, где глава государства заявил, что не хочет пока его отставки.
  • Позже Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

Темы: прослушка УГО СБУ Гончарук Дубинский


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