Прослушка Гончарука: УГО сотрудничает с СБУ, чтобы снять с себя подозрения

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность своих военнослужащих к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: пресс-служба УГО

Прямая речь: "Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту".

Детали: УГО обратилось к СМИ с просьбой воздержаться от публикации "догадок и слухов" о причастности спецслужбы к прослушиванию чиновников.

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Аудиозапись прослушки, который опубликовал Дубинский, содержит доказательства того, что в его монтажа возможно причастен сотрудник "1+1" Евгений Куксин.

Обыски также проводились в УДО и в помещениях Кабмина.

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