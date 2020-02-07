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Сытник рассказал, как Онищенко хотел всех обмануть, но все равно попался

Пятница, 7 февраля 2020, 14:24
Сытник рассказал, как Онищенко хотел всех обмануть, но все равно попался

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что подозреваемый в создании незаконной газовой схемы беглый экс-нардеп Александр Онищенко хотел всех обмануть, когда обещал вернуться в Украину, а сам уехал в Германию.

Источник: совместная пресс-конференция главы НАБУ и руководителя САП Назара Холодницкого 7 февраля  

Прямая речь: "Что касается господина Онищенко, то он в очередной раз всех обманул: сказал в Испании, приедет из Испании, а сам поехал в Германию. Видимо, он просто не знал, что антикоррупционный прокурор подписал международку не только в Испанию, но и в Германию. Это было для него, мне кажется, неожиданным.

Потому что это было напрямую с САП сделано, и он думал, что если он уедет из Испании, то все у него будет хорошо. Он анонсировал свое возвращение, а сам поехал в Германию. Там он был задержан".

Детали: Сейчас, по словам Сытника, Онищенко находится под стражей в Германии и "в очередной раз дает очередное обещание, что он добровольно согласится (вернуться в Украину, – ред.)", но выполнит ли он обещанное – неизвестно, поскольку до сих пор не выполнял.

По словам директора НАБУ, согласие на возвращение важно, потому что оно позволяет ускорить длительную процедуру экстрадиции.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ОнищенкоНАБУГерманиясуд
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