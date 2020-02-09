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За "испанские" фонари возле Верховной Рады, которые оказались китайскими, переплатили вдвое

Воскресенье, 9 февраля 2020, 12:01
За испанские фонари возле Верховной Рады, которые оказались китайскими, переплатили вдвое

"Испанские" фонари, установленные в Мариинском парке возле Верховной Рады, произведены в Китае и закуплены декоративные опоры было по завышенным ценам.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на архитектора Дарью Недозим

Детали: Капитальный ремонт наружного освещения Мариинского парка в Печерском районе было заказано КП "Киевгорсвет" КГГА по результатам тендера в ООО "Строительная компания Тесла" в сентябре 2019 г. за 18,41 млн грн.

Самая большая сумма - 12,63 млн грн. без НДС, доставки, монтажа и складских расходов была выделена на парковые фонари.

"Киевгорсвет" сообщало, что в парке установлены опоры производства Испании.

Декоративные опоры DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн., Светильники Palacio 40W 4000K 500mA - по 13 085 грн., А декоративные кронштейны Norte - по 8756 грн. Т.е. фонарь с одним светильником стоит 57 259 грн., а с двумя на кронштейне - 79 100 грн.

Недозим нашла в китайском интернет-магазине "Alibaba" такие же фонари китайского производства, как подрядчик изобразил в тендерном предложении. Там декоративный низ опоры стоит максимум $100, сама опора - $780, а светильник - $100.

Таким образом в Китае фонарь с одним светильником стоит $980, или 24 тыс грн, что вдвое дешевле тендерной цены для парка от "Строительной компании Тесла".

 
 

Созданная в марте 2018 г. столичная "Строительная компания Тесла" принадлежит Ивану Шкелебею из пгт. Межгорье на Закарпатье, а руководит ею Алина Леденева. С июня 2019 г. она получала подряды исключительно от "Киевгорсвета" на сумму 79,91 млн грн.

С 2019 г. компания фигурирует в уголовном производстве по отмыванию средств, уклонению от налогов и злоупотреблению властью или служебным положением как одна из длинного перечня предприятий с признаками фиктивности.

По данным следствия, в 2017-2018 гг. эти предприятия не имели работников, офисов, складов, оборудования, сырья и материалов, а также не платили налоги. Доходы получали только их директора.

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджетВерховная Рада
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