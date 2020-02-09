Нацгвардия и полиция начинают круглосуточно патрулировать Мукачево

С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево.

Источник: сайт Нацгвардии

Дословно: "В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады.

Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля".

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