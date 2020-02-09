Нацгвардия и полиция начинают круглосуточно патрулировать Мукачево
1759 просмотров
Воскресенье, 9 февраля 2020, 16:30
С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево.
Источник: сайт Нацгвардии
Дословно: "В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.
Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады.
Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля".
Предыстория:
- 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой ранения получили двое мужчин.
- К президенту обратились депутаты Мукачевского горсовета с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь.
- Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево: к оперативно-профилактической отработке в городе были привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Нацгвардии.
- 9 февраля местные СМИ сообщили о задержании силовиками нескольких лиц в Воловецком районе, вероятно, связанных со стрельбой в Мукачево.
- В полиции заявили, что на Закарпатье в ходе спецоперации задержаны семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.
Украинская правда
powered by lun.ua