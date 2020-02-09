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Нацгвардия и полиция начинают круглосуточно патрулировать Мукачево

Воскресенье, 9 февраля 2020, 15:30
Нацгвардия и полиция начинают круглосуточно патрулировать Мукачево
Фото с сайта Нацгвардии

С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево.

Источник: сайт Нацгвардии

Дословно: "В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады.

Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля".

Предыстория:

  • 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой ранения получили двое мужчин.
  • К президенту обратились депутаты Мукачевского горсовета с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. 
  • Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево: к оперативно-профилактической отработке в городе были привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Нацгвардии. 
  • 9 февраля местные СМИ сообщили о задержании силовиками нескольких лиц в Воловецком районе, вероятно, связанных со стрельбой в Мукачево.
  • В полиции заявили, что на Закарпатье в ходе спецоперации задержаны семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Украинская правда

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Темы: МукачевоНацгвардияполициякриминал
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