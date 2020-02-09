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Одиозных лесоводов в Харьковской области и на Закарпатье уволили – Гончарук

Воскресенье, 9 февраля 2020, 18:22
Одиозных лесоводов в Харьковской области и на Закарпатье уволили – Гончарук

Премьер Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителя Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мурги и председателя ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области Виктора Сисы.

Источник: Гончарук в Facebook

Дословно: "Очищаем лесную отрасль от коррупции - уволены одиозные лесоводы в Харьковской области и Закарпатье.

Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу – провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное - начался процесс вычищение области от коррупционеров.

Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга - многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей.

Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен".

Детали: По информации премьера, объемы незаконных рубок на ГП "Гутянское лесное хозяйство" оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия составляют 30 млн гривен.

При этом предприятие подавало фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и осуществляло закупку транспортных средств без согласования с Гослесагентством.

Гончарук подчеркнул, что вся эта информация передана в правоохранительные органы.

Он также сообщил, что в начале февраля запущена торговля всей необработанной древесиной на электронных аукционах.

Премьер напомнил, что осенью был запущен онлайн-реестр заготовки древесины и электронная карта рубок.

Украинская правда

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Темы: ГончарукЗакарпатьеХарьковская областькоррупция
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