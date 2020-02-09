Премьер заявил, что советуется с Богданом и Ермаком относительно назначений

Премьер Алексей Гончарук заявляет, что советуется с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком относительно назначений в правительстве.

Источник: Гончарук в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV

Прямая речь: "Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака - ред.), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют.

Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них (кандидатуры в правительстве - ред.) здесь несу я. Но, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде".

Детали: Гончарук опроверг информацию, что собеседования с возможными кандидатами на должности в правительство проходят в Офисе президента.

Прямая речь: "Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. Только когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды".

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Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком

Что предшествовало: "Украинская правда" писала, что 1 февраля на Банковой состоялось большое собеседование на должности в правительстве.

С потенциальными кандидатами говорили президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

При этом на совещаниях не было главы Офиса президента Андрея Богдана. По данным УП, из-за конфликта с Ермаком Богдан решил отстраниться от работы с Кабмином.