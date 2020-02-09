Минобороны не собирается возвращать скандальные бронежилеты - Загороднюк
Министерство обороны пока не планирует возвращать бронежилеты "Корсар", которые назывались следствием некачественными.
Источник: министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет".
"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-то участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь".
Предыстория:
- В конце июня 2019 года Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 миллионов гривен.
- По данным следствия, было закуплено 20 000 бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
- В июле были обнародованы разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар м3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются.
- 5 ноября следователи ГБР объявили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.
- 11 ноября 2019 года арестован генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.