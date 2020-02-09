Минобороны не собирается возвращать скандальные бронежилеты - Загороднюк

Министерство обороны пока не планирует возвращать бронежилеты "Корсар", которые назывались следствием некачественными.

Источник: министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет".

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-то участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь".

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