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Председатель ОТГ в Хмельницкой попался на взятке

Воскресенье, 1 марта 2020, 09:03
Председатель ОТГ в Хмельницкой попался на взятке

Председатель одной из поселковых объединенных территориальных общин Хмельницкой области задержан по подозрению в получении взятки.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры.

Дословно: "За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера. Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды".

Детали: Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч.3 ст.368 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия.

 
 
фото - СБУ

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Темы: децентрализациявзяткаСБУ
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