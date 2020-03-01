Председатель ОТГ в Хмельницкой попался на взятке
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Воскресенье, 1 марта 2020, 10:03
Председатель одной из поселковых объединенных территориальных общин Хмельницкой области задержан по подозрению в получении взятки.
Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины
Детали: По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры.
Дословно: "За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера. Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды".
Детали: Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч.3 ст.368 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжаются следственные действия.
Украинская правда
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