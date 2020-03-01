Голову ОТГ на Хмельниччині упіймали на хабарі

Голову однієї із селищних об’єднаних територіальних громад Хмельницької області затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Деталі: За попередньою версією слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури.

Дослівно: "За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар’єру. Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди".

Деталі: Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч.3 ст.368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії.