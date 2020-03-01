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Голову ОТГ на Хмельниччині упіймали на хабарі

Неділя, 1 березня 2020, 09:03
Голову ОТГ на Хмельниччині упіймали на хабарі

Голову однієї із селищних об’єднаних територіальних громад Хмельницької області затримано за підозрою в отриманні хабаря. 

Джерело: пресцентр Служби безпеки України

Деталі: За попередньою версією слідства, посадовець вимагав гроші від представника  місцевої комерційної структури.

Дослівно: "За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у вирішенні  питання щодо виділення  земельної ділянки  для розроблення кар’єру. Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди". 

Деталі: Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру  за ч.3 ст.368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії.  

 
 
Фото - СБУ

Українська правда
Теми: децентралізаціяхабарСБУ
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