Гиркин о суде по MH17: Пусть предъявляют претензии Украине

Обвиняемый по делу MH17 бывший так называемый "министр обороны ДНР" гражданин России Игорь Гиркин заявил, что не признает компетенцию голландского суда по этому делу и обвиняет в катастрофе Украину.

Источник: разговор с Гиркиным, опубликованный журналистом BBC Стивом Розенбергом

Прямая речь: "Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу.

Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине"

Детали: На вопрос, кто же сбил гражданский самолет, Гиркин заявил, что "ополчение боинг не сбивало". На вопросе, были ли это российские солдаты, Гиркин прекратил разговор.

My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It wasn't the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1