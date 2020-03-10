Гиркин о суде по MH17: Пусть предъявляют претензии Украине

Обвиняемый по делу MH17 бывший так называемый "министр обороны ДНР" гражданин России Игорь Гиркин заявил, что не признает компетенцию голландского суда по этому делу и обвиняет в катастрофе Украину.

Источник: разговор с Гиркиным, опубликованный журналистом BBC Стивом Розенбергом

Прямая речь: "Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу.

Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине"

Детали: На вопрос, кто же сбил гражданский самолет, Гиркин заявил, что "ополчение боинг не сбивало". На вопросе, были ли это российские солдаты, Гиркин прекратил разговор.

My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It wasn't the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 10, 2020

Предыстория: Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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