Гіркін про суд у справі MH17: Нехай пред'являють претензії Україні

Обвинувачений у справі MH17 колишній так званий "міністр оборони ДНР" громадянин Росії Ігор Гіркін заявив, що не визнає компетенцію голандського суду у цій справі і звинувачує в катастрофі Україну.

Джерело: розмова з Гіркіним, опублікована журналістом BBC Стівом Розенбергом

Пряма мова: "Я не визнаю компетенцію голандського суду з даного питання.

Я людина військова і не збираюся визнавати за цивільним судом іноземної країни компетенцію в засудженні людини, яка брала участь не в їхній громадянській війні тільки на підставі того, що там загинули їхні громадяни. Нехай пред'являють претензії Україні"

Деталі: На питання, хто ж збив цивільний літак, Гіркін заявив, що "ополчення боїнг не збивало". На питанні, чи були це російські солдати, Гіркін припинив розмову.

My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It wasn't the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1