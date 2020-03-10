Гіркін про суд у справі MH17: Нехай пред'являють претензії Україні

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Вівторок, 10 березня 2020, 12:07

Обвинувачений у справі MH17 колишній так званий "міністр оборони ДНР" громадянин Росії Ігор Гіркін заявив, що не визнає компетенцію голандського суду у цій справі і звинувачує в катастрофі Україну.

Джерело: розмова з Гіркіним, опублікована журналістом BBC Стівом Розенбергом

Пряма мова: "Я не визнаю компетенцію голандського суду з даного питання.

Я людина військова і не збираюся визнавати за цивільним судом іноземної країни компетенцію в засудженні людини, яка брала участь не в їхній громадянській війні тільки на підставі того, що там загинули їхні громадяни. Нехай пред'являють претензії Україні"

Деталі: На питання, хто ж збив цивільний літак, Гіркін заявив, що "ополчення боїнг не збивало". На питанні, чи були це російські солдати, Гіркін припинив розмову.

Що передувало: Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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Нагадаємо:

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочався 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів.Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
  • За оцінками юристів, судовий процес  у звинуваченні чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

Теми: MH17 Гіркін суд Нідерланди


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