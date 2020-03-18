Пандемия: количество больных COVID-19 превысила 200 тысяч

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Среда, 18 марта 2020, 14:48

Число заразившихся новым коронавируса SARS-CoV-2, который порождает болезнь COVID-19, достигло 203 529 человек во всем мире.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 8 205 человек умерли от осложнений, вызванных до недавних пор неизвестным коронавирсом, а 82 107 человек выздоровели.

Коронавирус, зафиксированный в конце 2019 года в китайском городе Ухань, распространился уже на 157 стран и территорий.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае (81 102), Италии (31 506), Иране (17 361), Испании (13 784) и Германии (10 060).

Дополняется...

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019 коронавирус эпидемия мир


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