Количество заразившихся новым коронавируса SARS-CoV-2, который порождает болезнь COVID-19, достигло 203 529 человек во всем мире.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 8 205 человек умерли от осложнений, вызванных до недавних пор неизвестным коронавирсом, а 82 107 человек выздоровели. Таким образом, на теперешний оммент болеет 113 217 человек ("активные случаи"), а соотношение умерших и исцеленных составляет 1 к 10-ти..

Коронавирус, зафиксированный в конце 2019 года в китайском городе Ухань, распространился уже на 157 стран и территорий.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае (81 102), Италии (31 506), Иране (17 361), Испании (13 784) и Германии (10 060).

Во Франции – 7 696 случаев, в США – 6 496, в Швейцарии – 2 700, в Великобритании – 1 961, в Нидерландах – 1 710, в Бельгии – 1 486, в Австрии – 1 471, в Норвегии – 1 424, в Швеции – 1 196, в Дании – 1 091, в Японии – 889, в Малайзии – 790 случаев заражения.

На круизном лайнере было зафиксировано 712 заражений коронавирусом.

В России таких случаев 147, в Турции – 98, в Беларуси – 51, в Украине – 14 (два случая летальных).

Распространение Covid-19 в мире по состоянию на 18 марта 2020 года

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Китае (3,122 – в провинции Хубэй), однако Италия догоняет его в этой печальной статистике (2503 смертей).

В Иране зафиксировано 1135 жертв коронавируса, в Испании – 602, во Франции – 148, в Южной Корее – 84, в Великобритании – 71 случай, в американском штате Вашингтон – 55 умерших, в Нидерландах – 43.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавирусом, лидируют в перечне по числу тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй – 56 927, Иран – 5 389.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 2 941 человек. В Южной Корее – 1 540. Из тех, кто был на круизном лайнере "Diamond Princess", выздоровели 325 человек (умерли 7).

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Предыстория:

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

По состоянию на вечер 17 марта в Украине было зарегистрировано уже 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

В Украине введенкарантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

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