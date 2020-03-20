В Италии от коронавируса умерла вторая украинка
19 марта в Италии умерла от коронавируса гражданка Украины, таким образом это уже вторая жертва Covid-2019 среди украинской общины в Италии.
Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко и директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде", председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий Facebook
Прямая речь: "Подтверждаем вторую смерть".
Прямая речь Погорельцева: "К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 г.р.".
Детали: Он уточнил, что связь с больницей уже установили, а родственников умершей проинформировали.
Как сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, умершая украинка Галина родом из Львовской области, она жила в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо.
Что было раньше: 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины Раиса Малышева (1954 года рождения), у которой обнаружили коронавирус COVID-19.
Женщина работала на законных основаниях в городе Ровато провинции Брешия. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагноз подтвердился, женщина несколько дней находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
- По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.