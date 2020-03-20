В Италии от коронавируса умерла вторая украинка

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Пятница, 20 марта 2020, 13:12

19 марта в Италии умерла от коронавируса гражданка Украины, таким образом это уже вторая жертва Covid-2019 среди украинской общины в Италии.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко и директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде", председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий Facebook

Прямая речь: "Подтверждаем вторую смерть".

Прямая речь Погорельцева: "К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 г.р.".

Детали: Он уточнил, что связь с больницей уже установили, а родственников умершей проинформировали.

Как сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, умершая украинка Галина родом из Львовской области, она жила в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо.

Что было раньше: 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины Раиса Малышева (1954 года рождения), у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

Женщина работала на законных основаниях в городе Ровато провинции Брешия. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагноз подтвердился, женщина несколько дней находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Ирина Балачук, УП
Темы: Италия коронавирус Украина жертвы


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