В Италии от коронавируса умерла вторая украинка

19 марта в Италии умерла от коронавируса гражданка Украины, таким образом это уже вторая жертва Covid-2019 среди украинской общины в Италии.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко и директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде", председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий Facebook

Прямая речь: "Подтверждаем вторую смерть".

Прямая речь Погорельцева: "К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 г.р.".

Детали: Он уточнил, что связь с больницей уже установили, а родственников умершей проинформировали.

Как сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, умершая украинка Галина родом из Львовской области, она жила в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо.

Что было раньше: 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины Раиса Малышева (1954 года рождения), у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

Женщина работала на законных основаниях в городе Ровато провинции Брешия. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагноз подтвердился, женщина несколько дней находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

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