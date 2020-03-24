Коронавирус: в Украине заболели уже 84 человека
По состоянию на 10.00 24 марта в Украине подтвердили 84 случая заболевания COVID-19, за сутки лабораторно подтвердили 11 новых случаев заболевания, которое вызвал коронавирус.
Источник: Центр общественного здоровья Украины
Дословно: "По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19".
Детали: В ЦОС сообщили, что в течение последних суток зафиксировали 11 новых случаев заболевания: 10 в Киевской области, 1 – в Тернопольской.
В общем пока выявлены случаи:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
- Киев - 29;
- Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
- Львовская область - 2;
- Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный)
- Черкасская - 1.
Лаборатория ЦОС исследовала более 860 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Что было раньше: По состоянию на вечер 23 марта в Украине сообщалось о 73 случаях заболевания, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
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Напомним:
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
- С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей. Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.