Коронавирус: в Украине заболели уже 84 человека

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Вторник, 24 марта 2020, 10:06

По состоянию на 10.00 24 марта в Украине подтвердили 84 случая заболевания COVID-19, за сутки лабораторно подтвердили 11 новых случаев заболевания, которое вызвал коронавирус.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Дословно: "По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19".

Детали: В ЦОС сообщили, что в течение последних суток зафиксировали 11 новых случаев заболевания: 10 в Киевской области, 1 – в Тернопольской.

В общем пока выявлены случаи:

  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
  • Киев - 29;
  • Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
  • Львовская область - 2;
  • Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)
  • Черкасская - 1.

Лаборатория ЦОС исследовала более 860 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

 

Что было раньше: По состоянию на вечер 23 марта в Украине сообщалось о 73 случаях заболевания.

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус карантин Украина


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