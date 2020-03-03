В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Рябошапки
Вторник, 3 марта 2020, 16:40
В парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапци.
Источник: проект постановления на сайте Рады
Детали: Текст и пояснительная записка документа пока отсутствуют. Проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.
Инициаторы отставки генпрокурора - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", а также от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
- 3 марта сообщалось, что среди депутатов так называемой группы Коломойского-Авакова начали распространять тезисы, с помощью которых 4 марта будут пытаться уволить премьер-министра Алексея Гончарука, директора НАБУ Артема Сытника и Рябошапку.
Украинская правда