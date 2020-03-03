В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Рябошапки

В парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапци.

Источник: проект постановления на сайте Рады

Детали: Текст и пояснительная записка документа пока отсутствуют. Проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.

Инициаторы отставки генпрокурора - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", а также от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

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