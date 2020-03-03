В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Рябошапки

2580 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 17:40

В парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапци.

Источник: проект постановления на сайте Рады

Детали: Текст и пояснительная записка документа пока отсутствуют. Проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.

Инициаторы отставки генпрокурора - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", а также от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Читайте также: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • 3 марта сообщалось, что среди депутатов так называемой группы Коломойского-Авакова начали распространять тезисы, с помощью которых 4 марта будут пытаться уволить премьер-министра Алексея Гончарука, директора НАБУ Артема Сытника и Рябошапку.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Рябошапка увольнение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нардепам раздали манипулятивные тезисы для увольнения Гончарука и других 3 марта 2020, 14:05
Рада уволит Маркарову с должности министра финансов — СМИ 3 марта 2020, 14:04
Рада вернулась к "земельным" поправкам: рассмотрено 1934 из 4018 3 марта 2020, 11:29
Все новости
Главные новости
Кандидат "Слуги народа" снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА
Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции
СБУ отрицает версию Арахамии по взрывам на арсенале в Балаклее
Порошенко прокомментировал пение своего сына с российским рэпером
Все новости
интервью

Kozak System: Нам пытаются навязать парадигму "Какая разница?", но мы сделаем все, чтобы этого не произошло

Война

"Кто-то же должен здесь оставаться – дома": как оживает прифронтовая Попасна

еда

Великий пост 2020: как правильно поститься

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!