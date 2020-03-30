Рада попытается принять и "антиколомойский" законопроект о банках
Верховная Рада может рассмотреть 30 марта и так называемый "антиколомойский" законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Источник: высокопоставленные собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "По банкам, наверное, сегодня тоже попробуем рассмотреть".
Детали: По данным УП, в профильном комитете, который таки собрался в 13:00, против законопроекта №3260 никто не выступил, Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, которые вносили альтернативы, воздержались.
Таким образом, в понедельник возможно третье внеочередное заседание парламента подряд.
На первое заседание вынесен широкий круг вопросов – и о работе парламента во время карантина, и о противодействии эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, и кадровые вопросы правительства, а на второе – законопроект №3254 о питании в армии.
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Предыстория:
- Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
- МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
- Депутаты имели споры на счет закона о банках, который затрагивает интересы Игоря Коломойского. Депутатов пугали, что в случае его провала Украину может ожидать дефолт без помощи МВФ.
- 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
- Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.