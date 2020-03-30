Рада попытается принять и "антиколомойский" законопроект о банках

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Понедельник, 30 марта 2020, 14:08

Верховная Рада может рассмотреть 30 марта и так называемый "антиколомойский" законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Источник: высокопоставленные собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "По банкам, наверное, сегодня тоже попробуем рассмотреть".

Детали: По данным УП, в профильном комитете, который таки собрался в 13:00, против законопроекта №3260 никто не выступил, Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, которые вносили альтернативы, воздержались.

Таким образом, в понедельник возможно третье внеочередное заседание парламента подряд.

Или же законопроект относительно банков, который затрагивает интересы олигарха Игоря Коломойского, рассмотрят вместе с вопросом питания в армии.

Темы: Верховная Рада банки Приват Коломойский законодательство


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