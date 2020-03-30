Рада спробує ухвалити і "антиколомойський" законопроєкт про банки
Верховна Рада може розглянути 30 березня і так званий "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
Джерело: високопоставлені співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"
Пряма мова: "По банках, напевно, сьогодні теж спробуємо розглянути".
Деталі: За даними УП, у профільному комітеті, який таки зібрався о 13:00, проти законопроєкту №3260 ніхто не виступив, Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.
Таким чином, у понеділок можливе третє позачергове засідання парламенту поспіль.
Або ж законопроєкт щодо банків, який зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського, розглянуть разом із питанням харчування в армії.
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Передісторія:
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- 24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
- Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
- Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.