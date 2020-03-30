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Рада спробує ухвалити і "антиколомойський" законопроєкт про банки

Понеділок, 30 березня 2020, 14:08
Рада спробує ухвалити і антиколомойський законопроєкт про банки

Верховна Рада може розглянути 30 березня і так званий "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Джерело: високопоставлені співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "По банках, напевно, сьогодні теж спробуємо розглянути".

Деталі: За даними УП, у профільному комітеті, який таки зібрався о 13:00, проти законопроєкту №3260 ніхто не виступив, Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.

Таким чином, у понеділок можливе третє позачергове засідання парламенту поспіль.

На перше засідання винесено широке коло питань – і про роботу парламенту під час карантину, і про протидію епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, і кадрові питання уряду, а на друге – законопроєкт №3254 про харчування в армії.

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Передісторія:

  • Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • Депутати мали суперечки щодо закону про банки, який зачіпає інтереси Ігоря Коломойського. Депутатів лякали, що в разі його провалу Україну може чекати дефолт без допомоги МВФ.
  • 24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
  • Згодом депутати Олександр Дубінський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

Українська правда

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Теми: Верховна РадабанкиПриватКоломойськийзаконодавство
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