Рада спробує ухвалити і "антиколомойський" законопроєкт про банки

Верховна Рада може розглянути 30 березня і так званий "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Джерело: високопоставлені співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "По банках, напевно, сьогодні теж спробуємо розглянути".

Деталі: За даними УП, у профільному комітеті, який таки зібрався о 13:00, проти законопроєкту №3260 ніхто не виступив, Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.

Таким чином, у понеділок можливе третє позачергове засідання парламенту поспіль.

Або ж законопроєкт щодо банків, який зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського, розглянуть разом із питанням харчування в армії.

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