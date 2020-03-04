Трамп поговорил по телефону с представителем Талибана

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Среда, 4 марта 2020, 00:05

Главный переговорщик движения Талибан мулла Барадар Ахунд и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Источник: Reuters

Детали: О разговоре с президентом США рассказал сам мулла Барадар Ахунд. По его словам, разговор длился 35 минут.

При этом, агентство пишет, что Трамп подтвердил разговор с представителем Талибана, заявив, что у него был "очень хороший разговор" с Барадаром.

Разговор состоялся через три дня после того, как Соединенные Штаты и талибы подписали в Дохе соглашение о выводе войск США из Афганистана.

Этот разговор, возможно, стал первым прямым контактом между лидером США и руководством талибов.

Что было раньше: Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

Выполнение договоренностей зависит от выполнения талибами их обязательств по предотвращению терроризма.

В соответствии с соглашением талибы обещают не позволять экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Напомним:

  • Президент США Джордж Буш распорядился ввести войска США в Афганистан в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. "Талибан" укрывал Усаму бин Ладена и его террористическую сеть "Аль-Каида".
  • Это самая длинная война, которую американские войска ведут за рубежом. Она стоила США жизней 3500 военных и более 750 миллиардов долларов.
  • Трамп неоднократно обещал закончить "бесконечные войны" на Ближнем Востоке. Вывод войск может повлиять на его поддержку американскими избирателями в стремлении Трампа переизбраться на второй срок.

Темы: Трамп Афганистан США терроризм


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