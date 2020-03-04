Несколько тысяч медицинских масок хотели вывезти из Закарпатья в Румынию
Военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда ночью предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили ранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.
Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от государственной границы 5 полиэтиленовых пакетов.
В них были одноразовые медицинские маски.
Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.
Сами же "курьеры", вероятнее всего, скрылись на мотоцикле, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.
Продолжаются поисковые мероприятия.