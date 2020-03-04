Несколько тысяч медицинских масок хотели вывезти из Закарпатья в Румынию

Военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда ночью предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили ранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от государственной границы 5 полиэтиленовых пакетов.

В них были одноразовые медицинские маски.

Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

Сами же "курьеры", вероятнее всего, скрылись на мотоцикле, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Продолжаются поисковые мероприятия.