Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кілька тисяч медичних масок хотіли вивезти з Закарпаття до Румунії

Середа, 4 березня 2020, 10:18
Кілька тисяч медичних масок хотіли вивезти з Закарпаття до Румунії

Військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону вночі запобігли незаконному переміщенню через кордон медичних масок.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки.

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від державного кордону 5 поліетиленових пакунків.

У них були одноразові медичні маски.

Всього "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Самі ж "кур’єри", ймовірніше за все, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

 
 
 
 

Тривають пошукові заходи.

"Українська правда" у Threads

Теми: контрабандаЗакарпаттяРумуніяПрикордонна службамедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
контрабанда
ЄС не фіксує значної контрабанди зброї з України – єврокомісарка в Києві
В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники
Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: