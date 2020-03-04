Кілька тисяч медичних масок хотіли вивезти з Закарпаття до Румунії

Військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону вночі запобігли незаконному переміщенню через кордон медичних масок.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки.

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від державного кордону 5 поліетиленових пакунків.

У них були одноразові медичні маски.

Всього "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Самі ж "кур’єри", ймовірніше за все, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.