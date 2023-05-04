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В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 12:13
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Фото: Киевская таможня

В Украину пытались незаконно ввезти с территории Румынии разобранный на части самолет "Cessna".

Источник: пресс-служба Киевской таможни 

Детали: Согласно товаросопроводительных документов, представленных к таможенному оформлению, из Румынии в Украину грузовиком направлялись части самолета "Cessna", который был в использовании. Речь идет о фюзеляже и крыльях, стоимость которых составляет 9 тысяч евро.

 

При осмотре таможенники обнаружили, что товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

Кроме заявленных фюзеляжа и крыльев, в грузовике находились другие части, а именно: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопной системы двигателя и тому подобное. 

Таможенники сообщают, что это модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Самолет изъят до вынесения судом решения.

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Темы: авиатаможняРумынияконтрабанда
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