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Вопрос поддержки Турции в Сирии разделил США – посол

Четверг, 5 марта 2020, 13:29

В Вашингтоне нет единодушия по поводу поддержки Турции в сирийском Идлибе из-за приобретения Анкарой российских ракетных систем С-400, заявил американский спецпредставитель в Сирии Джеймс Джефри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая в Стамбуле, Джефри повторил, что Вашингтон уже предложил гуманитарную помощь и обмен информацией с Турцией, но добавил, что американские чиновники разделены по вопросу любой дальнейшей поддержки.

"В Вашингтоне нет единодушия взглядов на то, что делать и как быстро это сделать. Это все еще рассматривают", - заявил Джефри, описывая вопрос С-400 как "очень серьезную обеспокоенность для Конгресса и нашего оборонного ведомства".

Он сказал, что Турция и США ищут пути решения проблемы С-400, повторив, что США настаивают, чтобы европейские и натовские союзники сделали весомый вклад в усилия по Идлибу.

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары по системам противовоздушной обороны Patriot, и Вашингтон оценивает это в контексте С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг поехал в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Идлибу. Эрдоган заявил, что надеется достичь соглашения о прекращении огня в регионе.

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Темы: СирияСШАТурция
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