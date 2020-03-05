Зеленский о Рябошапке: Нет результата – не занимай место

Президент Владимир Зеленский считает генерального прокурора Руслана Рябошапку хорошим специалистом, который, однако, не справился с поставленными задачами.

Источник: глава государства на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области

Прямая речь: "Меня будут спрашивать ай яй яй, нельзя трогать генпрокурора. Вы знаете, мы с ним прошли долгий путь на предвыборной кампании. Но пусть голосуют депутат, как они хотят. Мое личное мнение: нет результата – не должен занимать место.

Как президент я ставлю тебе то же самое...

Руслан – хороший специалист, но не показал результат. Нет приоритетов товарищ-не товарищ".

Детали: Президент подчеркнул, что действительно считает, что силовые структуры не работают на 100%.

Он отметил, что среди силовиков больше времени было у НАБУ, но результат, который демонстрирует бюро, – не соответствует имиджу такого важного антикоррупционного органа.

По словам Зеленского, к руководительнице Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой "пока нет вопросов, потому что человек только что пришел, нужно время".

В СБУ – ситуация лучше, но тоже не идеальна. В качестве примера Зеленский привел плохое срабатывание Полтавского управления в ситуации с Новыми Санжарами.

Он высказал мнение, что человека, который возглавляет местное управление, следует заменить.

"Нет результата – нужно менять людей", – сказал Зеленский, указав, что по такому принципу, сменили правительство.