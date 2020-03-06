Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ

Проведение обмена с РФ удерживаемыми лицами планируется в марте текущего года.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Полтаве 6 марта, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Встреча (Трехсторонней контактной группы – ред. ) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте".

"Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем".

"В вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, мне кажется, у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется, это показали неоднократно, что мы забираем наших людей".

Детали: Зеленский добавил, что "сильная команда работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России".

Дословно: "Будет результат", - добавил Зеленский.

Предыстория:

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что Украина ожидает нвоого масштабного обмена пленными до встречи в "нормандском формате".

Напомним,