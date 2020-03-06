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Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ

Пятница, 6 марта 2020, 13:16
Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ

Проведение обмена с РФ удерживаемыми лицами планируется в марте текущего года.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Полтаве 6 марта, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Встреча (Трехсторонней контактной группы – ред. ) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте".

"Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем".

"В вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, мне кажется, у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется, это показали неоднократно, что мы забираем наших людей".

Детали: Зеленский добавил, что "сильная команда работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России".

Дословно: "Будет результат", - добавил Зеленский.

Предыстория

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что Украина ожидает нвоого масштабного обмена пленными до встречи в "нормандском формате"

Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
  • Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.
  • 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

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Темы: пленныеобменЗеленскийРосcияДонбасс
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