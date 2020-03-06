Кличко решил построить еще один пешеходный мост до конца года

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Пятница, 6 марта 2020, 14:44

Мэр Киева Виталий Кличко решил построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского – в 2020 году.

Источник: пресс-служба Киевской городской администрации со ссылкой на распоряжение КГГА № 397

Дословно: "Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский.

Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонскую набережную с парком "Наталка" и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский".

Детали: Отмечается, что мост будет доступен для лиц с инвалидностью и других маломобильных жителей.

Заказчиком работ определили Оболонскую райгосадминистрацию. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

Предыстория:

  • Ко Дню Киева – 25 мая 2019 года – в столице открыли пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом под ногами.
  • Уже 26 мая 2019 года на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент.
  • В июле 2019 года на новом пешеходно-велосипедном мосту треснуло стекло перильных ограждений.
  • Кличко также обвиняли, что проект моста украли, что его стоимость была завышена, а работы выполнены некачественно, из-за чего стекло на мосту треснуло уже на второй день после открытия.
  • В феврале Кличко заявил, что на новом пешеходно-велосипедной мосту в центре столицы не разворовывали средства, а наоборот сэкономили более 100 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Киев Виталий Кличко строительство


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