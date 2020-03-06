Кличко решил построить еще один пешеходный мост до конца года

Мэр Киева Виталий Кличко решил построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского – в 2020 году.

Источник: пресс-служба Киевской городской администрации со ссылкой на распоряжение КГГА № 397

Дословно: "Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский.

Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонскую набережную с парком "Наталка" и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский".

Детали: Отмечается, что мост будет доступен для лиц с инвалидностью и других маломобильных жителей.

Заказчиком работ определили Оболонскую райгосадминистрацию. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

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