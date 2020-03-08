Италия закроет на карантин 12 провинций

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Воскресенье, 8 марта 2020, 03:33

Из-за коронавируса COVID-19 правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций страны.

Источник: La Repubblica

Детали: На карантин, что будет держать по крайней мере до 3 апреля, закроют провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Во всех этих провинциях будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры смогут работать с понедельника по пятницу.

Врачам до 3 апреля запретят брать отпуска.

Напомним:

  • За последние сутки в Италии диагностировали 778 новых случаев заболевания. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3858 человек.

Темы: Италия коронавирус


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