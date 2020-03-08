В Болгарии обнаружили больных COVID-19

В Болгарии подтверждены два первых случая коронавирусной инфекции.

Источник: Болгарское телеграфное агентство

Детали: Начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийскы сообщил, что в стране лабораторно пидтвержилы первые случаи заболевания COVID-19.

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Напомним: