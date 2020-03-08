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В Болгарии обнаружили больных COVID-19

Воскресенье, 8 марта 2020, 03:43
В Болгарии обнаружили больных COVID-19

В Болгарии подтверждены два первых случая коронавирусной инфекции.

Источник: Болгарское телеграфное агентство

Детали: Начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийскы сообщил, что в стране лабораторно пидтвержилы первые случаи заболевания COVID-19.

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Напомним:

  • По миру с конца 2019 года распространяется коронавирус, названный Covid 2019: им заразились уже более 105 тысяч человек.
  • За пределами Украины заразились этим вирусом уже 5 украинцев: девушка в Италии и 4 члена экипажа лайнера "Diamond Princess" (одна уже вылечилась).
  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. На коронавирус в Украине исследуют еще  9 случаев,ни один не подтвердился.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусБолгария
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