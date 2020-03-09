Неизвестный устроил стрельбу в мечете в Париже: есть раненый
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Понедельник, 9 марта 2020, 10:02
В одной из мечетей Парижа неизвестный устроил стрельбу, один человек получил ранения.
Источник: BFM TV со ссылкой на источники в полиции
Детали: По данным СМИ, инцидент произошел вечером в воскресенье в 19 округе Парижа.
Дословно: "Вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети на улице де Танжер и открыл огонь по другому человеку. Пострадавший получил серьезные ранения".
Детали: Стрелок скрылся с места события на скутере.
Расследование инцидента проводится судебной полицией по статье "покушение на убийство".
Украинская правда
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