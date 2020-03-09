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Неизвестный устроил стрельбу в мечете в Париже: есть раненый

Понедельник, 9 марта 2020, 09:02
Неизвестный устроил стрельбу в мечете в Париже: есть раненый

В одной из мечетей Парижа неизвестный устроил стрельбу, один человек получил ранения. 

Источник: BFM TV со ссылкой на источники в полиции 

Детали: По данным СМИ, инцидент произошел вечером в воскресенье в 19 округе Парижа. 

Дословно: "Вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети на улице де Танжер и открыл огонь по другому человеку. Пострадавший получил серьезные ранения". 

Детали: Стрелок скрылся с места события на скутере.

Расследование инцидента проводится судебной полицией по статье "покушение на убийство". 

Украинская правда
Темы: Франциячрезвычайное происшествиежертвы
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