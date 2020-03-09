Неизвестный устроил стрельбу в мечете в Париже: есть раненый

В одной из мечетей Парижа неизвестный устроил стрельбу, один человек получил ранения.

Источник: BFM TV со ссылкой на источники в полиции

Детали: По данным СМИ, инцидент произошел вечером в воскресенье в 19 округе Парижа.

Дословно: "Вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети на улице де Танжер и открыл огонь по другому человеку. Пострадавший получил серьезные ранения".

Детали: Стрелок скрылся с места события на скутере.

Расследование инцидента проводится судебной полицией по статье "покушение на убийство".