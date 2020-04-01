Минцифры запускает конкурс Hack Corona: 4 млн на сервисы в условиях эпидеми

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Среда, 1 апреля 2020, 10:55

Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни людей и бизнеса во время пандемии коронавируса – "HackCorona in Ukraine".

Источник: Минцифры в Facebook, Telegram канал Fedorov

Прямая речь Михаила Федорова: "Украинцы имеют одну удивительную способность – объединяться вокруг общего бедствия и объединять свои силы для победы. Эта способность супергероев снова нужна, чтобы остановить невидимого врага – вирус COVID-19. Мы объявляем старт национального онлайн-челленджа #HackCorona in Ukraine.

Каждый может подать свою идею или предложить уже готовый проект, если это:

- Электронные сервисы, которые противодействуют распространению эпидемии;

- Социальные, образовательные, административные или иные публичные админуслуги для граждан, особенно актуальные во время карантина;

- Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина;

- Сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Лучшие проекты будут реализованы или получат финансовую поддержку. Общий призовой фонд 4 000 000 грн".

Детали: Заявки принимаются до 6 апреля на сайте HackCorona.

Это могут быть как совершенно новые идеи, так и усовершенствованные имеющиеся решения, уточнили в Минцифры: противодействие коронавирусу, е-услуги для граждан, социальное предпринимательство, взаимопомощь.

Уже 9 апреля члены жюри выберут победителей конкурса.

Отбирать лучших будут те, кто сам прошел путь от "идеи" до мощного проекта: Олег Гороховский (Cofounder of monobank), Ярослав Ажнюк (CEO Petcube), Андрей Федоров (основатель Fedoriv agency), Александр Борняков (заместитель министра цифровой трансформации), Виктор Лях (президент фонда "Восточная Европа"), Илона Постемская (посольство Швейцарии в Украине), Дафина Герчева (представитель ПРООН в Украине).

Общий призовой фонд – 4 миллиона гривен.

Инициативу поддержала Программа EGAP, которая финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge, а также Программа развития ООН (UNDP Ukraine / ПРООН в Україне)).

Темы: диджитализация IT коронавирус Covid-2019 Федоров


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