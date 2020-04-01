Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД

Народные депутаты фракции "Слуга народа" требуют проверить факты в обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности, а не самого Лероса.

Источник: Заявление депутатов опубликованное народным депутатом от фракции "Слуга народа" Никитой Потураевым в facebook, заявление депутатов в правоохранительные органы.

Дословно в заявлении депутатов: "Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам".

Детали: Депутаты призывают правоохранителей исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследования Лероса.

Они обратились к Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.

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