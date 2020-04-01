Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД

4637 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 15:46

Народные депутаты фракции "Слуга народа" требуют проверить факты в обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности, а не самого Лероса.

Источник: Заявление депутатов опубликованное народным депутатом от фракции "Слуга народа" Никитой Потураевым в facebook, заявление депутатов в правоохранительные органы.

Дословно в заявлении депутатов: "Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам".

Детали: Депутаты призывают правоохранителей исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследования Лероса.

Опубліковано Nikita Poturaev Середа, 1 квітня 2020 р.

Они обратились к Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
  • В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

Темы: Андрей Ермак Слуга народа скандал


powered by lun.ua
Материалы по теме
К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ 1 апреля 2020, 15:35
Брат Ермака прокомментировал скандальные пленки 1 апреля 2020, 14:44
Несостоявшийся американский вояж Венедиктовой 1 апреля 2020, 12:00
Все новости
Главные новости
В Украине успешно испытали ракету, способную поражать цель на расстоянии 120 км
Брат Ермака прокомментировал скандальные пленки
У Зеленского подумывают усилить карантин до режима "все в масках"
Кабмин введет еще больше ограничений на передвижение из-за COVID-19
Все новости
Дети

Почему дети любят сладкое и ненавидят овощи? Объясняет наука

социум

Как будет выглядеть похороны во времена коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів