Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД
Народные депутаты фракции "Слуга народа" требуют проверить факты в обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности, а не самого Лероса.
Источник: Заявление депутатов опубликованное народным депутатом от фракции "Слуга народа" Никитой Потураевым в facebook, заявление депутатов в правоохранительные органы.
Дословно в заявлении депутатов: "Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам".
Детали: Депутаты призывают правоохранителей исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследования Лероса.
Опубліковано Nikita Poturaev Середа, 1 квітня 2020 р.
Они обратились к Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.
Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды
Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
- Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
- В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.