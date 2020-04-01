Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД

Среда, 1 апреля 2020, 15:46
Депутаты Слуги народа написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД

Народные депутаты фракции "Слуга народа" требуют проверить факты в обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности, а не самого Лероса.

Источник: Заявление депутатов опубликованное народным депутатом от фракции "Слуга народа" Никитой Потураевым в facebook, заявление депутатов в правоохранительные органы.

Дословно в заявлении депутатов: "Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам".

Детали: Депутаты призывают правоохранителей исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследования Лероса.

Опубліковано Nikita Poturaev Середа, 1 квітня 2020 р.

Они обратились к Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
  • В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакСлуга народаскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: