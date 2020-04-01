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Брат Ермака взялся уничтожать международный бизнес в Украине за плату от конкурентов – СМИ

Среда, 1 апреля 2020, 23:04
Брат Ермака взялся уничтожать международный бизнес в Украине за плату от конкурентов – СМИ

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, и его международных партнеров.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на видеозаписи, полученные от нардепа Гео Лероса

Детали: В распоряжении журналистов оказалось около 30 часов скрытой съемки многочисленных встреч Дениса Ермака и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности, которые происходили в августе-октябре 2019-го. На них Ермак обещал помочь с трудоустройством.

Значительная часть встреч "команды Ермака" посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний - датской Maersk.

"Уничтожать связи" двух компаний Ермак с помощниками берутся якобы в интересах конкурентов - одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Из разговора помощников Ермака-младшего следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тысяч долларов в месяц за реализацию их целей.

Редакция Bihus.Info связалась с руководителями компании "КТЛ Украина", к которым, судя по видео, Денис Ермак отправлял доверенное лицо Владимира Лебедева, чтобы собрать информацию о необходимых действиях против "ТИС" и Maersk. Они рассказали, что Денис Ермак ранее работал в "КТЛ Украина". И что посредник от Дениса Ермака Владимир Лебедев действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива "сбить" "ТИС" и Maersk у их сотрудничества с братом помощника президента не было.

Однако на видео Денис Ермак утверждает обратное. "Чем быстрее мы начнем предпринимать активные действия, излагать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку", - говорит Ермак-младший 6 сентября 2019 года, инструктируя Владимира Лебедева о поездке к своему бывшему работодателю "КТЛ Украина".

В ходе этого разговора Ермак надиктовал Лебедеву телефоны коммерческого директора "КТЛ Украина" Андрея Кузьмина и гендиректора "КТЛ" Игоря Хохлова и объяснил, что с "КТЛ Украина" нужно разработать конкретный план мер по борьбе с "ТИС" и Maersk.

"Любое действие, предпринятое нами, оно выделяется в четко определенную цифру", - сказал Денис Ермак Владимиру Лебедеву 16 сентября, во время отчета Владимира о поездке в "КТЛ Украина".

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
  • В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

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Темы: Андрей ЕрмакбизнеспортыОдессаскандал
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