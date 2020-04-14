Глава УПЦ МП заявил, что пасхальная служба в храмах будет
Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения, несмотря на карантин.
Источник: обращение главы УПЦ (МП) в YouTube
Прямая речь: "В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться.
Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы".
Детали: По словам Онуфрия, те же, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.
Службу от УПЦ (МП) будут транслировать на телеканалах "Украина" и "Интер".
Митрополит добавил, что коронавирус – это испытание от Господа за грехи людей.
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Предыстория:
- Христиане западного обряда в 2020 году отмечали Пасху 12 апреля, восточного обряда – будут праздновать 19 апреля.
- Из-за карантина прихожан призвали не собраться на совместное освящение вербной лозы в Вербное воскресенье 12 апреля.
- В частности, глава Православной церкви Украины Епифаний отмечал, что священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым верующим. В то же время в определенных храмах, в частности в Ровно и Черновцах, фиксировались толпы людей.
- В Офисе президента отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
- В Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, два человека умерли. Святыню закрыли на карантин.