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Боевики назвали имена людей, которых готовы отдать на обмен

Четверг, 2 апреля 2020, 14:43
Боевики назвали имена людей, которых готовы отдать на обмен

Представители группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.

Источник: Радио Свобода

Детали: Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А.А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Что было раньше: 31 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмены удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.

Он отметил, что списки уточняются.

Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры овозвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минскепередала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
  • Последний обмен удерживаемыми лицамисостоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • СБУ позже опубликовала списоквсех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.

"Украинская правда" в Threads

Темы: обменОРДЛОпленные
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