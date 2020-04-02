Боевики назвали имена людей, которых готовы отдать на обмен

Представители группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.

Источник: Радио Свобода

Детали: Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А.А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Что было раньше: 31 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмены удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.

Он отметил, что списки уточняются.

Предыстория: