Боевики назвали имена людей, которых готовы отдать на обмен
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Четверг, 2 апреля 2020, 14:43
Представители группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.
Источник: Радио Свобода
Детали: Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
Со стороны группировки "ЛНР":
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А.А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Что было раньше: 31 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмены удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.
Он отметил, что списки уточняются.
Предыстория:
- 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры овозвращении 200 заключенных Россией украинцев.
- 5 марта украинская сторона в Минскепередала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
- 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
- Последний обмен удерживаемыми лицамисостоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- СБУ позже опубликовала списоквсех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.
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